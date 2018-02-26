Украина перейдет к операции Объединенных сил на Донбассе, – Муженко. Новости

Согласно вступившему в силу закону №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» на Донбассе завершается АТО и начнется операция Объединенных сил. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» рассказал начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко.

«Будет завершена антитеррористическая операция, и мы перейдем к операции Объединенных сил. Это предусматривает четкую структуру, систему управления, создание Объединенного оперативного штаба, как основного органа управления», – говорит он.

«Это позволит нам систематизировать и упорядочить задействование и подразделений ВСУ, и сил других секторов безопасности. Даст возможность четко понимать сроки выполнения заданий нашими подразделениями, возможность проводить соответствующую ротацию, восстановление боеспособности наших подразделений, отдых личного состава и реабилитацию. Это даст возможность более эффективно и в рамках правового поля использовать Вооруженные Силы», – сказал Муженко.

Как сообщалось ранее, 18 января в Верховной Раде Украины принят закон №7163, согласно которому неподконтрольные территории Донбасса признаны оккупированными, Россия – оккупантом. 20 февраля президент Украины Петр Порошенко подписал закон и объявил о завершении антитеррористической операции на Донбассе. В настоящее время в Украине продолжается изменение формата АТО на операцию Объединенных сил.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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