Подозреваемая в нападении на участника АТО повесилась в СИЗО. Новости

В Днепре в следственном изоляторе покончила с собой женщина, которую подозревали в нападении с молотком на участника АТО в театре – Марина Меньшикова. Об этом сегодня, 26 февраля, на своей странице в Facebook сообщил городской голова Днепра Борис Филатов.

«Помните Меньшикову? Ну, ту, которая на бойца АТО кинулась в театре с молотком? Сегодня в 8:32 повесилась в Днепровском СИЗО. На простыне», – написал Филатов.

Напомним, 11 января во время проведения санкционированного обыска полицейские задержали женщину, которая напала на участника АТО с молотком.

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