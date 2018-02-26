В Днепропетровской области задержали участника НВФ «Восток». Новости

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией задержали на Днепропетровщине участника незаконного вооруженного формирования (НВФ) «Восток» «ДНР». Об этом сегодня, 26 февраля, сообщает пресс-центр СБУ.

«Правоохранители установили, что житель Донетчины весной 2015 года присоединился к группировке боевиков "Восток", где дежурил на незаконных "блокпостах" террористов. Уже в июне того же года мужчина разочаровался в "идеалах молодой республики" и оставил боевиков. Долгое время он скрывался у родственников на территории Покровского района Днепропетровской области, где и был задержан оперативниками спецслужбы», – сообщили в СБУ.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.