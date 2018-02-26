В Горловке женщине за убийство пенсионера грозит смертная казнь. Новости

В неподконтрольной Горловке (Донецкая обл.) по подозрению в убийстве 77-летнего пенсионера задержана местная жительница. Об этом сегодня, 26 февраля, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

«В Калининском районе Горловки сотрудники полиции по горячим следам задержали местную жительницу 1957 года рождения, подозреваемую в убийстве 77-летнего мужчины из корыстных побуждений. Добычей злоумышленницы стали денежные средства в сумме более 63 тыс. грн. За совершение данного преступления в соответствии с ч. 2 ст. 106 УК ДНР предусмотрена высшая мера наказания», – говорится в сообщении.

Напомним, в «ДНР» высшей мерой наказания является смертная казнь. Уже вынесено несколько таких «приговоров», но в «республике» в 2017 году отсутствовали норма применения исключительной меры «наказания» и порядок исполнения «наказания».

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