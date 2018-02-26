ВСУ переходят на автоматизированную систему управления войсками. Новости

Вооруженные Силы Украины перейдут на автоматизированную систему управления войсками, для чего совершенствуют свои навыки и модернизируют вооружение. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» рассказал начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко.
«Это зависит от многих факторов. Это касается и финансового ресурса, и соответствующего технологического оборудования, и мы во многом зависим от наших партнеров в поставках. На сегодняшний день некоторые элементы такой системы уже работают, используются и совершенствуются», – говорит он.
По его словам, частично автоматизированные системы уже используются ВСУ на Донбассе. «Например, система "Дельта", но она пока работает в тестовом режиме, в том числе и в зоне АТО непосредственно для управления подразделениями, которые выполняют боевые задания. Есть и другие системы – система "Крапива", есть автоматизированная система противовоздушной обороны», – продолжил Муженко.
«Процесс идет, и я думаю, до конца этого года основные элементы такой системы, на разных уровнях, начиная от тактического и заканчивая оперативным, будут созданы, но сам процесс введения этой системы, я думаю, займет еще несколько лет», – сказал он.
Как сообщалось ранее, согласно вступившему в силу закону №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» на Донбассе завершается АТО и начнется операция Объединенных сил.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
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