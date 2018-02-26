В Донецкой области были закрыты 124 школы. Новости

В Донецкой области сохраняется нестабильная эпидемическая ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом сегодня, 26 февраля, сообщает пресс-служба Департамента здравоохранения Донецкой областной государственной администрации.

Так, с 16 по 22 февраля гриппом и ОРВИ заболело 11359 человек, показатель на 100 тыс. населения составляет 580,6, что ниже эпидемического уровня на 37,4%. Дети до 17 лет среди всех заболевших составляют 69,5% (7902 случаев).

Заболеваемость школьников гриппом и ОРВИ составляет 2633,9 на 100 тыс. населения, что выше эпидемического порога на 71,9%, но ниже уровня прошлой недели на 9,3%.

Из всех заболевших госпитализированы 398 человек. Удельный вес детей до 17 лет составляет 77,4% от числа госпитализированных.

Закрыто 124 школы, в которых обучается 50 680 учащихся (по 1 ООШ – в Славянске, Славянском районе, 2 ООШ – в Ясиноватском районе, по 3 ООШ – в Великоновоселковском, Мангушском р-нах и Угледаре, по 4 ООШ – в Новогродовке и Марьинском р-не, по 6 ООШ – в Волновахском и Лиманском р-ах, 11 ООШ – в Селидово, 13 ООШ – в Дружковке, 67 ООШ – в Мариуполе).

Напомним, с 9 февраля по 15 февраля в Донецкой области на карантин были закрыты 109 школ в связи с заболеваемостью школьников гриппом и ОРВИ, в них учеников – 34 996.

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