Шахтеры «Селидовугля» голодают шестые сутки в помещении Минэнергоугля. Новости

Протестная акция шахтеров ГП «Селидовуголь» продолжается шестые сутки в помещении Министерства энергетики и угольной промышленности Украины. Бессрочную голодовку они объявили вечером 21 февраля. Об этом сегодня, 26 февраля, на своей странице в Facebook сообщил председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

«Все это время руководство ведомства делает вид, что якобы ничего не происходит и откровенно игнорирует людей», – написал Волынец.

По его словам, некоторым участникам пришлось оказать медицинскую помощь. Так, высокое кровяное давление зафиксировано у главы местной организации НПГУ городов Селидово и Новогродовка Виктора Трифонова и председателя первичной организации НПГУ шахты «Кураховская» Алексея Сороки.

«Протестующие страдают еще и от холода, ведь помещение Минэнергоугля не отапливается. Люди уже шестые сутки ничего не едят, а еще и мерзнут. Добавьте к этому и то, что сколько дней подряд они находятся в одной и той же одежде, ведь, уезжая в Киев, они запасную с собой не брали, потому что не думали, что придется прибегать к такому радикальному шагу, как голодание», – отметил Волынец.

Председатель НПГУ назвал всех участников протестной акции: председатель местной НПГУ городов Селидово и Новогродовки Виктор Трифонов, председатель «первички» НПГУ шахты «Котляревская» Таисия Кравцова, проходчик этой же шахты Александр Сливный, председатель «первички» НПГУ шахты «1/3 Новогродовская» Сергей Павлов, проходчик этой же шахты Александр Крицкий, председатель «первички» НПГУ шахты «Кураховская» Алексей Сорока, горный рабочий очистного забоя этой же шахты Григорий Пивнык. До вчерашнего дня вместе с ними голодали председатель «первички» НПГУ шахты «Украина» Иван Чуков и горный рабочий очистного забоя этой же шахты Андрей Буромский.

Напомним, работники четырех шахт государственного предприятия «Селидовуголь» и главы местных первичных профсоюзных организаций вместе с главой местной организации НПГУ городов Селидово и Новогродовки Виктором Трифоновым в помещении Министерства энергетики и угольной промышленности объявили бессрочную голодовку.

Как сообщалось ранее, Волынец заявил, что протест горняков трех шахт в Донецкой области продолжается уже восьмой день и приобретает затяжной характер.

Напомним, почти 8500 шахтеров объединения «Селидовуголь» получают зарплату нерегулярно и частями. Из-за невыплаты зарплаты люди не могут позволить себе самого необходимого.

Ранее сообщалось, что 14 февраля, шахтеры ГП «Селидовуголь» перекрыли автодорогу, ведущую на Курахово, Марьинку и Красногоровку.

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