На Львовщине переселенцы-участники АТО получат жилье. Новости

В 2018 году во Львовской области участники антитеррористической операции (АТО) из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) смогут получить жилье. Об этом сообщил член рабочей группы при Комитете Верховной Рады Украины по делам ветеранов, участников боевых действий, участников АТО и людей с инвалидностью Николай Греков, передает пресс-служба Львовской областной государственной администрации.

«Сейчас мы знаем, что во Львовской области есть более 60 человек, нуждающихся в приобретении жилья. Я думаю, что в этом году большая часть людей во Львовской области смогут его получить», – сказал Греков.

Отмечается, что таких лиц на территории Львовщины насчитывается 64. «Львовская область готова в как можно более короткие сроки, после согласования соответствующих нормативных документов, обеспечить все от нас зависящее для того, чтобы закупить жилье для участников АТО из числа ВПЛ», – отметил председатель Львовской ОГА Олег Синютка.

Заместитель министра социальной политики Украины Наталья Федорович сообщила, что в 2018 году содержатся две новые бюджетные программы, касающиеся жилья, выделения компенсации для приобретения жилья. На эти программы предусмотрели финансовый ресурс в размере 25 млн грн, которые направят на предоставление жилья для участников АТО из числа внутренне перемещенных лиц.

В пресс-службе напоминают, что в этом году Львовская ОГА приняла в областном бюджете Программу по оказанию помощи участникам АТО из числа ВПЛ. Следовательно, предусмотрена денежная помощь в размере 8 тыс. грн на каждую такую ​​семью.

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