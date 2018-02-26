В «ДНР» за выходные произошло четыре убийства. Новости

В «Донецкой народной республике» за период с 22 по 25 февраля зарегистрировали 27 сообщений о преступлениях, в том числе 4 убийства, 4 грабежа и 3 факта причинения телесных повреждений различной степени тяжести. Об этом сегодня, 26 февраля, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Отмечается, что по «горячим следам» было раскрыто 16 преступлений. Одно из убийств произошло в Шахтерске. По подозрению в убийстве 48-летнего мужчины, труп которого был обнаружен с ножевым ранением грудной клетки в этом городе, задержан злоумышленник 1971 года рождения. «Санкция ч. 1 ст. 106 УК ДНР (убийство) предусматривает за совершение подобного преступления наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет», – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в Горловке на выходных была задержана местная жительница, которую подозревают в убийстве 77-летнего пенсионера. Женщине грозит смертная казнь.

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