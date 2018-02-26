Ситуация в пунктах пропуска днем 26 февраля. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.
По состоянию на день сегодня, 26 февраля, ситуация в пунктах пропуска следующая.
КПВВ «Майорск»:
- Nat: «13:09. Майорск: из Украины 30-40 авто, 150-200 пеших»;
- Nat: «13:21. Майорск: "нулевой" украинский в Украину: 40 авто или больше, пешие – сразу в автобус»;
- Nat: «14:09. Никитовка: ДНР-паспортный на въезд в ДНР очереди из авто нет, пеших 20 человек»;
- Nat: «14:23. Никитовка: ДНР-паспортный на выезд из ДНР вообще никакой очереди нет, ни авто, ни пеших, сразу на проверку».
КПВВ «Новотроицкое»:
- Виктор: «12:14. В Мариуполь в Еленовке в районе второго туалета, машин 40».
КПВВ «Гнутово»:
- «Pravednik»: «10:26. Пищевик: в Мариуполь 57 машин, льготка – 23 машины».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.
По данным «ЛНР», в пунктах пропуска на неподконтрольной украинским властям части украино-российской границы в Луганской области ситуация была следующей:
- в пунктах пропуска «Красный партизан» и «Должанский» транспорта не было;
- в пункте пропуска «Изварино» выезда ожидали 27 легковых автомобилей, на въезд транспорта не было.
Напомним, с 1 марта КПВВ изменят режим работы.
Читайте также:
Комментарии