Ситуация в пунктах пропуска днем 26 февраля. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 26 февраля, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорск»:

Nat: «13:09. Майорск: из Украины 30-40 авто, 150-200 пеших»;

Nat: «13:21. Майорск: "нулевой" украинский в Украину: 40 авто или больше, пешие – сразу в автобус»;

Nat: «14:09. Никитовка: ДНР-паспортный на въезд в ДНР очереди из авто нет, пеших 20 человек»;

Nat: «14:23. Никитовка: ДНР-паспортный на выезд из ДНР вообще никакой очереди нет, ни авто, ни пеших, сразу на проверку».

КПВВ «Новотроицкое»:

Виктор: «12:14. В Мариуполь в Еленовке в районе второго туалета, машин 40».

КПВВ «Гнутово»:

«Pravednik»: «10:26. Пищевик: в Мариуполь 57 машин, льготка – 23 машины».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

По данным «ЛНР», в пунктах пропуска на неподконтрольной украинским властям части украино-российской границы в Луганской области ситуация была следующей:

в пунктах пропуска «Красный партизан» и «Должанский» транспорта не было;

в пункте пропуска «Изварино» выезда ожидали 27 легковых автомобилей, на въезд транспорта не было.

Напомним, с 1 марта КПВВ изменят режим работы.

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