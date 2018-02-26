Спортсменка Луганщины на Кубке мира по пауэрлифтингу завоевала серебро (Фото). Новости

Спортсменка Луганщины на Кубке мира по пауэрлифтингу среди людей с инвалидностью заняла 2-е место. Об этом сегодня, 26 февраля, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Кубок мира по пауэрлифтингу среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата прошел в Объединенных Арабских Эмиратах (город Дубаи). Всего в первенстве мира приняли участие более 130 паралимпийцев.

В составе украинской национальной паралимпийской сборной выступали два представителя Луганщины – Наталья Олейник и Сергей Дворцов. Наталья Олейник завоевала серебряную награду мирового первенства в весовой категории до 67 кг, Сергей Дворцов вошел в пятерку лучших в мировом первенстве.

По результатам соревнований сборная Украины завоевала 4-ре награды (2 золотые и 2 серебряные) и в общекомандном зачете заняла 2-е место.

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