Лавров назвал «виновных» в российской агрессии против Украины. Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что именно Запад не уберег Украину от войны на Донбассе, а антироссийские санкции несправедливы. Об этом Лавров заявил на пресс-конференции в Москве с главой МИД Португалии Аугушту Сантушем Силвой, передает УНИАН.

«Я считаю, что мы, РФ, демонстрируем достаточно доброй воли в отношении нашей готовности возобновлять без каких-либо предварительных условий все те каналы диалога, сотрудничества взаимовыгодных проектов, которые были заморожены после весны 2014 года», – заявил Лавров.

Лавров считает, что это именно Европа не уберегла Украину от тех проблем, которые есть сейчас (война на Донбассе и аннексия Крыма), так как не выдержала роль как гарантов соглашения между Януковичем и оппозицией в 2014 году.

Лавров также заявил, что в Москве принимают санкции «как данность».

«Реакцию, которая последовала из ЕС (санкции после вторжения в Украину, – ред.) мы считаем несправедливой, … но мы ее принимаем как данность, и мы ценим, что в ЕС многие понимают пагубность такого положения», – сказал глава МИД РФ.