Письмо о пенсиях переселенцам и неподконтрольному Донбассу будет направлено послам «Большой семерки», – Немыря. Новости

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по правам человека Григорий Немыря заявил, что сегодня, 26 февраля, он направит письмо послам стран «Большой семерки» в Украине с просьбой содействовать рассмотрению парламентом Украины законопроекта о выплате пенсий гражданам Украины, которые остались на временно неподконтрольной украинской власти территории Донбасса, и вынужденным переселенцам, передает пресс-служба ведомства.

«К сожалению, в очередной раз в повестке дня на этой пленарной неделе отсутствует законопроект 6692, который уже прошел все Комитеты ВРУ и касается права на получение пенсий, в первую очередь, вынужденными переселенцами и гражданам Украины, которые остались на временно оккупированной территории Донбасса», – сказал он во время заседания Согласительного совета ВР.

«Сегодня я направлю письмо послам Большой семерки в Украине с просьбой способствовать положительному решению этого вопроса, чтобы наши граждане, которые пострадали из-за агрессии России, смогли получать пенсии», – отметил Немыря.

Григорий Немыря напомнил, что он уже посылал подобное письмо Еврокомиссару по вопросам расширения Иоганнесу Хану, реакция со стороны Еврокомиссара была положительной. Кроме того, этот законопроект поддерживают ООН, общественные организации, лидеры фракций парламента и граждане Украины.

Речь идет о Проекте Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно права на получение пенсий отдельным категориям граждан №6692. «Я не понимаю, почему законопроект, который поддерживают внутри Украины и за ее пределами, и который может решить такой ​​насущный вопрос, как выплата пенсий, игнорируется руководством парламента», – резюмировал председатель Комитета.

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