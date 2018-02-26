Как пересечь КПВВ со справкой об освобождении. Новости

Многие заключенные, находящиеся в тюрьмах на неподконтрольных частях Донецкой и Луганской областей, после освобождения пытаются попасть на подконтрольную Украине территорию. При этом зачастую у них нет паспортов, а в наличие только справка об освобождении, выданная нелегитимными органами «Л-ДНР».

Как рассказали «Донецким новостям» в Госпогранслужбе Украины, освободившиеся из мест заключения с соответствующей справкой могут прибыть на любой КПВВ на линии разграничения.

После того, как они обратятся к сотрудникам службы, их передадут представителям национальной полиции. «В течении трех дней проводится проверка таких людей. Если они действительно являются гражданами Украины, не совершали преступлений, не участвовали в незаконных вооруженных формированиях, им оформляют пропуск на территорию Украины», – рассказали ГПСУ.

Ранее сообщалось, что за время конфликта на Донбассе «ДНР» передала украинской стороне 166 заключенных, которые изъявили желание отбывать наказание на территории, подконтрольной украинским властям. Отметим, что такие же данные дает уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская. При этом омбудсмен Украины подчеркивает, что из тюрем «ЛНР» в рамках передачи осужденных не удалось забрать ни одного человека.

Из-за того, что в Украине несвоевременно подумали об эвакуации осужденных и задержанных на Донбассе, на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей остались более 16 тыс. человек.

По данным «Восточной правозащитной группы», в 2017 году на неподконтрольном Донбассе в СИЗО №17 (г. Луганск) от побоев умерли три человека.

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