Решение по российскому «черному списку» от ЕС вступит в силу с 15 марта. Новости

Формальное решение о продлении «черного списка» ЕС для России должно быть принято на уровне Совета ЕС до 15 марта. Об этом сегодня, 26 февраля, заявил европейский источник в кулуарах встречи глав МИД ЕС, пишут российские СМИ.

Политическое решение о продлении этих санкций на полгода Комитет постоянных представителей ЕС утвердил еще 21 февраля. «Решение должно быть принято до 15 марта. Совет ЕС утвердит его, когда будут завершены все национальные процедуры (в странах ЕС – прим). Это сугубо формальное решение, для его вынесения не определяются никакие точные даты. Данное решение выносится в рамках письменной процедуры, для этого нет необходимости собирать министров иностранных дел, оно может быть утверждено Советом ЕС на любом уровне», – сказал дипломат.

Он также подтвердил, что вынесение этого решения «не входило в повестку дня проходящего сегодня в Брюсселе заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел ЕС». «Сегодня на повестке дня ближневосточный мирный процесс, ситуация в Венесуэле, отношения с Молдавией. Ограничительные меры для РФ не обсуждаются», – сказал он.

В «черный список» ЕС для России входят 150 физических лиц и 38 организаций.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что именно Запад не уберег Украину от войны на Донбассе, а антироссийские санкции несправедливы.

Напомним, что 21 декабря Совет ЕС решил продолжить секторальные экономические санкции против России до 31 июля 2018 года.

Это решение было принято после того, как на саммите ЕС президент Франции Эммануэль Макрон и кацлер Германии Ангела Меркель сообщили о состоянии выполнения Минских соглашений и констатировали, что они до сих пор не выполнены. Поэтому было принято политическое решение о продлении санкций.

ЕС ввел экономические санкции против РФ 31 июля 2014 на один год в ответ на действия России, дестабилизировавшей ситуацию в Украине. Санкции направлены на финансовый, энергетический и оборонный сектора и сферу товаров двойного назначения.

19 марта 2015 продолжительность санкций связали с полным выполнением Минских соглашений, которые должны были быть выполнены до 31 декабря 2015 года.

Поскольку этого не произошло, и учитывая то, что Минские соглашения, как и ранее, не были полностью выполнены, ЕС регулярно продлевал действие санкций.

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