Банк аннулировал долг по кредиту: Какие последствия. Новости

Банки, которые являются кредиторами, могут прощать долг по кредитному договору. Тогда сумма такого аннулированного долга считается дополнительным благом и подлежит налогообложению. После освобождения от обязанности перед банком погасить кредитный долг, у физического лица возникает обязанность перед государством уплатить налог за прощение этого долга. Об этом рассказали в адвокатском бюро Елены Прядко.

Согласно Налоговому кодексу Украины по состоянию на 1 февраля 2018 года, сумма прощенного долга облагается налогом на доходы физических лиц в размере 18% и военным сбором в размере 1,5%, которые рассчитываются от суммы упрощенного долга.

Решение о прощении долга, как правило, оформляется договором, и такое прощение может происходить только до истечения срока исковой давности.

Должник самостоятельно уплачивает налог с таких доходов и отражает их в годовой налоговой декларации. Следовательно, физическое лицо должник по кредитному договору должно обязательно подать в налоговый орган годовую налоговую декларацию до 1 мая текущего года, в которой определить сумму налогооблагаемого дохода и размер налога, который нужно уплатить до 1 августа текущего года.

При этом юристы отмечают, что в общий налогооблагаемый доход включается только основная сумма долга (кредита) налогоплательщика – то есть тело кредита. Сумма процентов, комиссии и/или штрафных санкций (пени), прощенных (аннулированных) кредитором налогообложению не подлежат. Если сумма долга не превышает 25% одной минимальной заработной платы (в расчете на год), установленной на 1 января отчетного налогового года (в 2018 году – 930,75 грн), такая сумма налогом не облагается.

В свою очередь на кредитора закон возлагает обязанность письменно уведомить должника о прощении (аннулировании) и включить сумму прощенного долга в свой налоговый расчет. В случае несообщения кредитором должнику о прощении (аннулировании) долга, кредитор обязан выполнить все обязанности налогового агента, то есть начислить и уплатить налог.

ВАЖНО. В случае, если контролирующий орган самостоятельно определяет сумму налогового обязательства, это влечет за собой наложение на налогоплательщика штрафа в размере 25% суммы определенного налогового обязательства. Таким образом, в случае начисления и неуплаты налога с аннулированного кредита должником, налоговая будет иметь основания применить к такому должнику штрафные санкции.

Также юристы обращают внимание, что закон предусматривает возможность рассрочки налогового обязательства по ипотечным кредитам. Сумму налогового обязательства обязательно необходимо задекларировать, и вместе с декларацией подать заявление о рассрочке. По закону рассрочка предоставляется на 3 года с погашением равными частями каждого календарного квартала.

Отдельно по кредитам, предоставленным в иностранной валюте, следует указать, что не подлежит налогообложению дополнительное благо в виде курсовой разницы валюты договора, если прощение долга было после 1 января 2015 года. Эта норма касается кредитов в иностранной валюте, не погашенных до 1 января 2014 года.

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