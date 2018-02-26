Последствия очередного обстрела прифронтового поселка на Донетчине (Фото). Новости

В поселке Луганское (Донецкая обл.) восстановили газо- и электроснабжение, нарушенное в результате минометного обстрела в ночь с 23 на 24 февраля. Об этом сегодня, 26 февраля, на своей странице в Facebook сообщил руковоитель Гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

«В ходе минометного обстрела поселка Луганское в ночь с 23 на 24 февраля, повреждения остекления и кровли получили 9 домов, в которых проживают 16 мирных жителей по улицам Верхняя (Щорса) и Хлеборобов (Калинина). У двух семей повреждены теплицы, расположенные на приусадебных участках. Благодаря оперативной и слаженной работе ремонтников, 24 февраля электричество и газовое снабжение в поселке было восстановлено», – написал он.

Как сообщалось ранее, ночью, 22 февраля, в ходе попадания в жилые массивы не менее 22 минометных мин 120 мм, повреждения получили 7 жилых домов в поселках на «Светлодарской дуге», расположенных вблизи линии соприкосновения сторон на подконтрольной правительству Украины территории. Прифронтовой поселок Луганское попал под минометный обстрел и накануне 24 февраля.

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