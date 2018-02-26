Украина стала членом Совета ООН по правам человека. Новости

Украина стала членом Совета ООН по правам человека. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил президент Украины Петр Порошенко.

«Завершив миссию непостоянного члена СБ ООН, сегодня Украина начала трехлетнее членство в Совете ООН по правам человека. Защита прав человека по всему миру, в т.ч. во временно оккупированном Крыму и на Донбассе, – наш приоритет», – сказано в публикации.