Украина стала членом Совета ООН по правам человека. Новости

Украина стала членом Совета ООН по правам человека. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил президент Украины Петр Порошенко.
«Завершив миссию непостоянного члена СБ ООН, сегодня Украина начала трехлетнее членство в Совете ООН по правам человека. Защита прав человека по всему миру, в т.ч. во временно оккупированном Крыму и на Донбассе, – наш приоритет», – сказано в публикации.
Завершивши місію непостійного члена РБ ООН, сьогодні Україна розпочала трирічне членство в Раді ООН з прав людини.— Петро Порошенко (@poroshenko) 26 февраля 2018 г.
Захист прав людини по всьому світу, у т.ч. в тимчасово окупованому Криму та на Донбасі, - наш пріоритет! pic.twitter.com/d8zU26RffN
Комментарии