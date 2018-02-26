В Польше могут находиться более 2 млн украинцев, – министр. Новости

В Польше могут находиться более 2 млн украинцев. Об этом в интервью Super Express заявила министр по вопросам гуманитарной помощи Польши Беата Кемпа, передает «Польское радио».

По словам Кемпы, правительство Польши полностью контролирует ситуацию на границе с Украиной и сознательно принимает украинцев.

«По нашим подсчетам, украинцев в Польше может быть уже более 2 млн. Конечно, многие из них остаются здесь из-за конфликта в Украине. Это аргумент, который мы хотим представить Европейской комиссии», – сказала Кемпа.