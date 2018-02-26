Закон о реинтеграции Донбасса: При желании можно ввести военное положение в Мариуполе. Новости

После вступления в силу закона о реинтеграции Донбасса*, политологи обеспокоены тем, что президент Украины может превысить свои конституционные полномочия. В частности, это касается возможности введения военного положения без согласования с Верховной Радой Украины. Об этом сегодня, 26 февраля, в комментариях «Донецким новостям» заявил политолог Алексей Якубин.

По его словам, согласно закону, все военные и социально-экономические операции будут теперь переложены на Объединенный штаб, который «под своей крышей» сосредоточит и полицию, и Нацгвардию, и ВСУ, и контрразведку, и пр. Т.е. все силы, которые находятся в разной юрисдикции, сосредоточит данный штаб.

«Проблема в том, что этот штаб будет вносить предложения президенту относительно введения военного положения. Это может привести к превышению полномочий. Потому что президент может на каком-то этапе, например, во время выборов, посчитать, что в Мариуполе складывается опасная ситуация, и ввести там военное положение», – считает политолог.

Якубин отметил, в районе проведения Объединенной силовой операции (согласно закону, она сменяет АТО) у президента появляется возможность вводить военное положение без решения Верховной Рады. «Получается, что президент переходит свои конституционные полномочия. Он перебирает больше полномочий. По Конституции, такие вещи все-равно должны согласовываться с парламентом. Пока что ОСО – это Донецкая и Луганская область. Но, опять же, территорию операции можно расширить, если президент посчитает, что опасность распространяется на другие области», – подчеркнул политолог.

Также ранее Алексей Якубин высказал мнение, что окончание Антитеррористической операции и начало Объединенной силовой операции, что предусмотрено вступившим в силу законом о реинтеграции Донбасса, никаких позитивных изменений украинцам пока не несет.

*Как сообщалось ранее, 18 января в Верховной Раде Украины принят закон №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» (т.н. «закон о реинтеграции» или «закон о деоккупации» Донбасса), согласно которому неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей признаны оккупированными, Россия – оккупантом. 20 февраля президент Украины Петр Порошенко подписал данный закон и объявил о завершении антитеррористической операции на Донбассе. В России высказали недовольство принятием закона.

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