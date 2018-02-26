АТО закончилось, да здравствует ОСО! Эксперт пояснил нюансы. Новости

Окончание Антитеррористической операции и начало Объединенной силовой операции, что предусмотрено вступившим в силу законом о реинтеграции Донбасса*, никаких позитивных изменений украинцам пока не несет. Об этом сегодня, 26 февраля, в комментариях «Донецким новостям» заявил политолог Алексей Якубин.

Политолог отметил, что переформатирование военной операции, в первую очередь, отразится на гражданах, которые находятся в зоне проведения операции – Донецкой и Луганской областях. «На территории проведения операции будет создаваться штаб Объединенных сил. Он будет решать все ключевые вопросы, связанные с этими регионами. Грубо говоря, открывается возможность для дальнейшего перехода к военным администрациям. Сейчас же там военно-гражданские администрации. И для людей это означает, что если эти Объединенные силы посчитают, что какой-то человек чем-то не тем занимается, то без решения суда к нему могут прийти домой, например, потому что считается, что это зона ведения Объединенной силовой операции. Также у человека могут изъять транспортное средство», – пояснил Якубин.

Большим фактором риска, по мнению политолога, является усиление позиций администрации президента относительно контроля в регионе. Усиливается возможность не избираемой власти управлять этой территорией. «Плюс, если президент посчитает, что там есть угрожающая ситуация, он может без решения Верховной Рады ввести военное положение даже на контролируемой Украиной территории, причем на неопределенный срок. При этом, согласно Конституции Украины, для введения военного положения требуется решение ВР. А закон [о реинтеграции], по сути, в обход Конституции, позволяет делать такие вещи», – добавил политолог.

Якубин дополнил, что каких-то социальных вопросов новый закон не решает. Например, в направлениях социальных выплат, торговли и пересечения линии разграничения просто переносится ответственность на другие службы. «Какой-то прозрачности относительно социальных выплат этот закон не дает. Он всю ответственность переносит на Кабинет министров. По поводу торговли – то же самое, т.е. вся ответственность сбрасывается на Кабмин. И это все Кабинет министров будет решать в ручном порядке: захочет – не захочет. Также закон не решает вопрос упрощения пересечения линии разграничения. Просто теперь КПВВ (контрольные пункты въезда-выезда) будут контролироваться представителями Объединенного штаба», – отметил политолог.

Единственный позитивный момент, по его мнению, в том, что новый закон разрешает признавать документы о рождении и смерти, выданные в «ЛНР» и «ДНР».

Также Алексей Якубин высказал обеспокоенность тем, что новый закон позволяет президенту превысить свои конституционные полномочия, и при желании можно ввести военное положение, например, в Мариуполе во время проведения выборов.

*Как сообщалось ранее, 18 января в Верховной Раде Украины принят закон №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» (т.н. закон о реинтеграции или закон о деоккупации Донбасса), согласно которому неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей признаны оккупированными, Россия – оккупантом. 20 февраля президент Украины Петр Порошенко подписал данный закон и объявил о завершении антитеррористической операции на Донбассе. В России высказали недовольство принятием закона.

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