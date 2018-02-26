На украинскую армию больше всех перечислили средств жители Донетчины (Инфографика). Новости

В 2017 году через «ПриватБанк» жители Донецкой области (как подконтрольной, так и неподконтрольной Украине части) перечислили на помощь украинской армии 3 млн 401 тыс. 197 грн. Таковы данные годового отчета благотворительного фонда данного банка «Допомагати просто!» по разделу «Допомога армії України».

Инфографика «ПриватБанка»

Исходя из инфографики, сервис «Допомога армії України» в 2017 году использовали клиенты банка, зарегистрированные в 6-ти областях. Всего было перечислено 4 млн 290 тыс. 902 грн, из них 79% средств на помощь Вооруженным силам Украины поступило от клиентов, зарегистрированных в Донецкой области:

Донецкая область – 3 401 197 грн (79%);

Днепропетровская область –243 491 грн (6%);

Одесская область – 209 574 грн (5%);

Киев и Киевская область – 202 640 грн (5%);

Ивано-Франковская область – 197 000 грн (5%);

Закарпатская область – 37 000 грн (1%).

При этом «ПриватБанк» не поясняет принцип определения географии поступления средств. Но, судя по всему, имеются в виду клиенты, зарегистрированные в той или иной области.

«Ничего неожиданного. Отчет благотворительного фонда "ПриватБанка" за 2017 год. #Донецк перевел на помощь армии больше, чем все остальные области вместе. P.S.: Само собой, следует учитывать, что перевод через "ПриватБанк" – единственный доступный способ помочь, находясь в ОРДиЛО», – отметил на своей странице в соцсети житель неподконтрольной Горловки, публикующийся под никнеймом «Руслан Бандеров».

«Я уже почти 2 месяца как на мирной земле. Срок не маленький. Было время присмотреться и прислушаться. Многое радует, но есть и что огорчает, жизнь то она вся разноцветная…Что задевает, так это бытующее мнение, что в Луганске и Донбассе население сплошь и рядом поддерживают то безобразие, которое там уже скоро как 4 года творится. Но словами разве что кому докажешь?.. А обидно же ж. Но вот попалось на глаза чудесное чудо. Отчет "ПриватБанка" за 2017 год о том, кто сколько на какие благотворительные цели перевел. Угадайте, кто на нашу родную армию больше всего денег (личных! кровных!) отдал?», – написал на своей странице в соцсети Эдуард Неделяев, бывший заложник, освобожденный по обмену пленными 27 декабря минувшего года из Луганска.