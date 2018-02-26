Харьковский врач массово стерилизует бездомных животных в Бахмуте (Фото). Новости

Стерилизацию бездомных животных в Бахмуте (Донецкая обл.) проводит ветеринарный врач из Харькова Виктор Воротников. Для этого выделено 50 тыс. грн. из местного бюджета, передает UA:Донбасс.

Воротников сообщил, что собаки хорошо себя чувствуют уже на второй день после операции.

«Я использую специальный шов, который без нитей, налегке, и собачка прекрасно себя чувствует уже на следующий день после операции. Никакого ухода за швом в дальнейшем не потребуется. По моему мнение, стерилизация – это единственный выход решить проблему бродячих животных гуманным способом», – рассказал Воротников.

За первую неделю стерилизационной кампании удалось прооперировать около 140 животных.