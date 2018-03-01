Хочу и буду: Житель Северодонецка открыл популярный молодежный хаб (Фото). Новости

В Северодонецке (Луганская обл.) местный житель Кирилл Дубровин открыл популярный молодежный хаб. К своей мечте мужчина шел 8 лет. Воплотить ее получилось в 2017 году.

Кирилл Дубровин отмечает, что в Северодонецке не было ни молодежного центра, ни каких-то современных направлений для развития молодежи. До боевых действий на Донбассе он работал кабельщиком, а потом экономистом на заводе, уже тогда вынашивал идею молодежного центра, но коррективы в планы внесла война.

«Я не вовлечен в развитие города. Почему, что нужно для этого сделать? Я начал искать общественные организации... 2014-2015 годы для большинства стали переломными. Жена была в положении, но мы не хотели выезжать. Мы верили, что все обойдется, все будет хорошо», – вспоминает Кирилл.

Чтобы прокормить семью, ему приходилось работать и водителем, и торговым представителем, а свое свободное время посвящал общественной деятельности. «Идея создания общественной площадки пошла с Краматорска, когда я приехал в "Вільну хату", посмотрел, как все работает и с февраля 2016 года начал прорабатывать вопрос создания такой платформы в Северодонецке», – рассказывает он.

В 2017 году Кирилл открыл культурную площадку для молодежи под названием «ХочуБуду». Сейчас здесь устраивают творческие вечера, бесплатные семинары и тренинги для взрослых и занятия по вокалу для детей. Месяц назад открыли и speaking-club по английскому языку без возрастных ограничений, но с символическим взносом – 20 грн.

Стены молодежного центра украшены социальной рекламой, а гостей угощают сладостями, но еще 1,5 года назад это было пустующее помещение бывшего детского сада. Воплотить мечту в жизнь северодончанину Кириллу удалось благодаря гранту от Американского агентства по международному развитию. На ремонт помещения потратили 20 тыс. долл. «Все строительные работы в 95 случаях мы выполняли самостоятельно. Я лично первый раз стелил полы и линолеум», – отмечает основатель хаба.

Фото: скриншот видео ТК «112 Украина»

В планах у Кирилла – охватить всю Луганскую область и создать в каждом районе молодежные платформы, которые бы взаимодействовали между собой.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»

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