На Донбасс надвигается циклон: объявлено штормовое предупреждение . Новости

Украинский гидрометеорологический центр объявил штормовое предупреждение в Запорожской, Донецкой и частично Днепропетровской областях 1 марта. Об этом во время заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сообщил директор Гидрометцентра Николай Кульбида, передают «Українські Новини».

«В Приазовье, то есть это Запорожская, Донецкая и частично Днепропетровская области мы ожидаем усиления скорости ветра до 25-27 метров в секунду», – сказал он.

Кульбида сообщил, что 28 февраля и 1 марта ожидается приход в Украину двух циклонов.

28 февраля практически по всей территории страны, кроме западных и восточных областей ожидаются умеренные снегопады, а в южных, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Донецкой областях сильные снегопады и метели.

1 марта также ожидаются осадки, снежный покров увеличится местами до 25-30 см.

В Херсонской, Запорожской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской и в восточных районах Киевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Донецкой областей ожидаются сильные, а местами очень сильные снегопады и метели.

Ожидается усиление ветра до 15-20 м/с практически по всей территории Украины, кроме западных и северных областей.