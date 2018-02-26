На Луганщине выявлен еще один нелегал, перевозящий людей до Станицы Луганской . Новости

В Луганской области сотрудники спецподразделения «Фантом» на контрольном пункте «Петропавловка» выявили нелегального перевозчика. Об этом сегодня, 26 февраля, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной фискальной службы в Луганской области.
«В выходные сотрудники управления оперативного обеспечения на отдельных территориях зон АТО Главного управления ГФС в Луганской области (спецподразделение "Фантом") во время несения службы на контрольном пункте "Петропавловка" выявили факт нарушения порядка осуществления хозяйственной деятельности, а именно предоставление услуг по перевозке пассажиров без государственной регистрации субъектом хозяйствования», – говорится в сообщении.
Нарушителем оказался 32-летний житель Троицкого района. Он на автобусе Mercedes-Benz за денежное вознаграждение перевозил пассажиров из Северодонецка в Станицу Луганскую.
По данному факту составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 164 КУоАП. Материалы направлены на рассмотрение в Беловодский районный суд Луганской области.
Как сообщалось ранее, очередной перевозчик-нелегал в Луганской области был обнаружен на блокпосту в направлении Лисичанск-Бахмут. Владелец микроавтобуса перевозил семерых пассажиров из Северодонецка в Антрацит за 500 гривен с человека.
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