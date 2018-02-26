В Константиновке создают новый технопарк «Техносити». Новости

Министерство экономического развития (МЭРТ) включило в Реестр индустриальных (промышленных) парков индустриальный парк «Техносити», который находится на территории Константиновского городского совета Донецкой области. Его создадут на территории более 34 га. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Как отмечается, по предварительным расчетам на территории индустриального парка может быть создано до 1300 – 1400 новых рабочих мест.

«Приоритетными для размещения видам экономической деятельности в индустриальном парке будут машиностроение в области альтернативной энергетики и энергосбережения, легкая промышленность (швейное производство и др.), производство запчастей и комплектующих для техники и оборудования, сборка и наладка бытовых электроприборов и бытовой техники, комплексная утилизация комп, компьютерной электронной техники», – говорится в сообщении.

Так, основной целью создания индустриального парка является формирование единой территории с обустроенной инфраструктурой для размещения новых объектов промышленности, инновационной сферы, логистики и предоставления сопутствующих услуг.

Заявленный срок функционирования – 49 лет, земельный участок, выделенный под технопарк, находится в коммунальной собственности территориальной общины города Константиновки.