Российская певица Стоцкая дала концерт в неподконтрольном Донецке. Новости

Известная певица из России Анастасия Стоцкая после того, как выступила на концерте в неподконтрольном Донецке, внесена в базу данных проекта «Миротворец». Об этом сегодня, 26 февраля, сообщается на странице в Facebook проекта.

Уточняется, что Стоцкая сознательно нарушила Государственную границу Украины «с целью проникновения в оккупированный Россией Донбасс».

«24.02.2018 года участвовала в концерте в оккупированном Донецке, посвященном празднованию дня российских военных преступников и российских оккупантов», – говорится в сообщении.

Авторы проекта также добавили, что певице в Донецке обещали, что никто не узнает о том, что она выступала в неподконтрольном городе. А после концерта у многих проверяли телефоны и требовали удалить из них фото и видео.