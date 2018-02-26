В освобожденных поселках Донетчины улучшилась жизнь, – ДонОВГА (Фото). Новости

В освобожденных поселках Травневое и Гладосово (Бахмутский р-н, Донецкая обл.) улучшилась жизнь. Об этом сегодня, 26 февраля, сообщает пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации.

«Села находятся под контролем украинской власти, и жители это почувствовали. После освобождения их жизнь улучшилась – было полностью восстановлено электроснабжение, до ранее отрезанных сел начали строить дорогу, потому что из-за бездорожья многие жители не могут даже на собственном транспорте выехать за продуктами. Активно селянам помогают работники военно-гражданского сотрудничества СIМIC, доставляя до Травневого и Гладосово гуманитарные грузы», – говорится в сообщении.

«Если построят дорогу и пустят хотя бы одну маршрутку в день – мы сможем свободно ездить в Бахмут за продуктами, посещать больницу. Пока помогает местная власть и военные медики. Пенсию выплачивают в срок, да еще и выплатили все накопившееся долги», – рассказала жительница Травневого Татьяна Петрюченко.

Напомним, отдельные подразделения Вооруженных Сил Украины улучшили тактическое положение, заняв два села – Гладосово и Травневое – на луганском направлении. В СЦКК заявили, что не продвигались далее разрешенных Минскими соглашениями линий. «ДНР» расценивает действия украинских военных в районе Горловки и Донецкой фильтровальной станции как отказ от Минских соглашений. В Генштабе ВСУ заявили, что населенные пункты Травневое и Гладосово «никто не освобождал», так как они и так располагались на подконтрольной Украине территории, а границы «серой зоны» нигде не оговорены. В «ДНР» заявили, что ВСУ занимают дома в Гладосово и задерживают жителей, в «республике» же готовы расселять выехавших людей в общежитиях Горловки.

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