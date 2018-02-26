В Луганской области оштрафовали трех депутатов. Новости

Трое депутатов Новопсковска (Луганская обл.) признаны виновными в совершении административных правонарушений, связанных с коррупцией. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Постановлениями Новопсковского районного суда Луганской области депутатов сельского и поселкового советов признали виновными в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 172-6 КуоАП.

«Установлено, что субъекты декларирования, в нарушение требований ст. 45 Закона Украины «О предотвращении коррупции», несвоевременно без уважительных причин подали электронные декларации лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2016 год», – говорится в сообщении.

Должностных лиц признали виновными и к ним применено административное взыскание в виде штрафа в размере 850 грн каждому.