В Луганске наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 30 взрывов. Новости

Вечером, 23 февраля, во временно неподконтрольном Луганске наблюдатели ОБСЕ слышали 30 взрывов, оцененных как выстрелы из артиллерии (122 мм). Об этом говорится в отчете СММ (Специальной мониторинговой миссии) ОБСЕ, опубликованном сегодня, 26 февраля.

Уточняется, что выстрелы были слышны приблизительно в 1 км к северо-северо-западу Луганска.

«Члены вооруженных формирований в неподконтрольном правительству Луганске объявили о проведении стрельб по случаю праздника», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 23 февраля, во временно неподконтрольном Донецке день советской армии отметили салютом. У жителей города это вызвало неоднозначную реакцию.