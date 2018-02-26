Адресная помощь переселенцам: На что нужно обратить внимание. Новости

При назначении адресной помощи переселенцам (Постановление Кабинета министров Украины №505 «О предоставлении ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг») отделения Управления труда и социальной защиты населения (УТСЗН) по-прежнему учитывают определенные факторы. Об этом сегодня, 26 февраля, обращают внимание в Общественной организации «Донбасс-SOS».

Так, при назначении адресной помощи переселенцам УТСЗН по-прежнему учитывает следующие факторы:

наличие на депозитном счете/счетах у кого-либо из членов семьи суммы большей чем 25-кратный размер прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц (на сегодня это 44 150 грн). Обратите внимание (!) – деньги на счетах членов семьи не суммируются;

– деньги на счетах членов семьи не суммируются; наличие у кого-либо из членов семьи в собственности жилого помещения/части жилого помещения, расположенного вне временно неподконтрольной территории или в населенных пунктах на линии соприкосновения.

Важно. В учет не берется жилье непригодное для проживания, что подтверждается соответствующим актом технического состояния. Акт составляется по утвержденному образцу комиссией, образованной районной, военно-гражданской администрацией, исполнительным органом сельского, поселкового, городского, районного в городе (в случае образования) совета, исполнительным органом совета объединенной территориальной громады.

Также обратите внимание, что в учет берется жилье независимо от его размера. То есть, даже 1 кв. метр является причиной отказа в назначении адресной помощи.

Проверить наличие в собственности жилья можно с помощью Государственного реестра прав на недвижимое имущество в Кабинете электронных сервисов. Также через реестр можно получить сведения о зарегистрированных имущественных правах на недвижимое имущество, проверить выданные документы, поиск и просмотр информации о состоянии рассмотрения заявления или запроса, которые были представлены государственному регистратору в бумажном виде и другие услуги.

Как сообщалось ранее, не все переселенцы, кому положено, получили повышенную адресную помощь. Из некоторых регионов сообщают о получении помощи в старом размере.

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