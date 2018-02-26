Создание зон безопасности вокруг объектов инфраструктуры на Донбассе: Почему это крайне необходимо. Новости

В результате вооруженного конфликта инфраструктура Донбасса находится в постоянной опасности. Разрушаются коммуникации, шахты, промышленные объекты, что составляет как гуманитарную, так и экологическую угрозу. Об этом сегодня, 26 февраля, сообщает Благотворительный фонд «Право на защиту».

Сложность процедуры получения гарантий режима тишины, без которых невозможно проведение восстановительных работ на территориях, приближенных к линии соприкосновения, несет не меньшую угрозу. Недавно БФ «Право на защиту» уже рассказывал о бедственном положении жителей как минимум 15 населенных пунктов, вызванном повреждением газопроводов.

Так же в прифронтовой Марьинке (Донецкая обл.) почти 2 недели 300 семей оставались без электроэнергии из-за того, что в результате обстрела были повреждены подстанция ​​и линии электропередач. «Именно из-за отсутствия договоренностей о соблюдении режима тишины на ремонт коммуникаций было потрачено много времени. А 21 февраля заместитель председателя Луганской ОГА сообщил о повреждении в результате обстрела линии электропередач в Троицком, из-за чего без электропитания остались 774 домохозяйств. Учитывая прогнозируемое похолодание, проблема обогрева зданий вызывает существенное беспокойство», – отмечают общественники.

Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик в течение длительного времени настаивает на создании зон безопасности вокруг объектов гражданской инфраструктуры. «Однако, даже несмотря на внимание миссии ОБСЕ к этим объектам, на Донбассе сохраняется риск экологической катастрофы из-за регулярных обстрелов Донецкой фильтровальной станции и аварийного состояния на предприятии химической промышленности "Фенольный завод" в поселке Новгородское. Ремонт последнего запланирован на начало весны, но, по словам руководителя Торецкой ВГА Ярослава Руденко, до сих пор неизвестно, удастся ли продолжить работы», – говорится в сообщении.

Общественники подчеркивают, что следствием аварии может быть загрязнение местности и попадания химически опасных веществ в реки Донбасса и даже Азовское море. Авария же на фильтровальной станции угрожает не только ограничением доступа к воде для значительного количества жителей территорий с обеих сторон линии соприкосновения, но и утечкой токсичного хлористого газа, контакт с которым может привести к летальному исходу.

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