Крым и Донбасс – единственные территории в мире, закрытые для гуманитарных миссий, – Геращенко. Новости

Временно оккупированные Россией Крым и Донбасс сейчас являются единственными территориями в мире, куда не могут попасть представители международных гуманитарных миссий. Об этом сегодня, 26 февраля, заявила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, выступая на четвертом международном форуме «Оккупированный полуостров: четыре года сопротивления», сообщает «Укринформ».
«Единственные территории мира, которые остаются закрытыми для международных гуманитарных миссий, – это Крым и Донбасс», – сказала она.
По словам Геращенко, на оккупированные Россией территории не могут попасть представители Международного Красного Креста, миссии Совета Европы и ООН.
«А потом получается такой замкнутый круг, когда Генсек Совета Европы в своих ежегодных докладах о правах человека не вспоминает Крым и Донбасс, единственный горячий конфликт на Европейском континенте», – подчеркнула Геращенко и добавила, что в подобные отчеты включается информация исключительно от собственных представителей миссий.
Парламентарий подчеркнула, что Украина должна «очень остро поднимать» вопрос, чтобы на оккупированные Российской Федерацией территории немедленно были допущены международные гуманитарные миссии.
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