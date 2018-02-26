Выходные в «ДНР»: Совершено 12 ДТП . Новости

За прошедшие выходные дни в «ДНР» произошло 12 ДТП, в которых 1 человек погиб, 19 были травмированы. Четыре ДТП совершено с участием пешеходов. Зарегистрировано 17 ДТП без пострадавших, в которых транспортные средства получили механические повреждения. Об этом сегодня, 26 февраля, сообщает «ГАИ ДНР».

Так, за день 23 февраля (на неподконтрольной территории праздничный день) в ДТП пострадали пешеходы. В частности приводятся сообщения о ДТП:

в 07:20 в Донецке водитель автомобиля «BMW-328» на пересечении Киевского проспекта с ул. Полиграфической совершил наезд на 65-летнего пешехода, который, по предварительной версии, переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий (красный) сигнал светофора. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия;

в 19:30 в Ленинском районе Донецка водитель автомобиля «Daewoo-Lanos» на пересечении ул. Куприна с Ленинским проспектом совершил наезд на двух женщин-пешеходов, которые, по предварительной версии, переходили проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий (зеленый) сигнал светофора. В результате ДТП пешеходы с травмами доставлены в больницу;

в 19:30 в Пролетарском районе Донецка водитель неустановленного автомобиля в районе д. №39 по ул. Залесная совершил наезд на пешехода, который шел у края проезжей части. После совершения ДТП водитель автомобиля скрылся с места происшествия. Пешеход с травмами был доставлен в больницу, где было установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Детали остальных ДТП не сообщаются.

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