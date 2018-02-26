За год число пенсионеров-переселенцев уменьшилось на 32,8 тысячи. Новости

Расходы на выплату пенсий пенсионерам из числа ВПЛ за 2017 год составили 11,1 млрд грн, что на 0,4 млрд грн меньше по сравнению с 2016 годом. Об этом говорится в отчете Пенсионного фонда Украины, сообщает «УНН».

«Расходы на выплату пенсий пенсионерам из числа ВПЛ за 2017 год составили 11,1 млрд грн, что на 0,4 млрд грн меньше по сравнению с 2016 годом. В целом, за период с августа 2014 года по декабрь 2017 года включительно пенсионерам, которые переехали из неподконтрольных территорий, выплачено 56,9 млрд грн», – говорится в документе.

Также отмечается, что на протяжении 2017 года численность получателей пенсионных выплат из числа внутренне перемещенных лиц стабилизировалась. На 1 января 2017 года пенсии выплачивались 548,9 тыс. таких пенсионеров, а на 1 января 2018 года их количество составляло 516,1 тыс. человек.

«При этом, точных данных о численности пенсионеров, которые находятся на неподконтрольной территории, в частности, об умерших и выехавших в другие страны, нет», – уточнили в ПФУ.

Ранее сообщалось, что председатель комитета Верховной Рады Украины по правам человека Григорий Немыря заявил, что 26 февраля он направит письмо послам стран «Большой семерки» в Украине с просьбой содействовать рассмотрению парламентом Украины законопроекта о выплате пенсий гражданам Украины, которые остались на временно неподконтрольной украинской власти территории Донбасса, и вынужденным переселенцам.

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