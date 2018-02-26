Из-за зарплат в конвертах ПФУ теряет 30 млрд грн в год. Новости

Из-за неформальной занятости Пенсионный фонд Украины теряет более 30 млрд грн в год. Об этом говорится в отчете Пенсионного фонда Украины, сообщает « УНН ».

«В результате неформальной занятости потери Пенсионного фонда в год расчетно составляют более 30 млрд грн», – говорится в документе.

Отмечается, что, по данным Госстатистики, 3,7 млн человек, или каждый третий работник работает без оформления трудовых отношений (показатель неформальной занятости населения составляет 23,1%). Больше всего таких работников в сельском хозяйстве (42,7%), торговле (19,6%), строительстве (15,7%), промышленности (5,3%) итранспорте (3,3%). «По результатам проведенной работы в 2017 году легализовано 99,5 тыс. рабочих мест (что на 95,2 тыс. рабочих мест меньше, чем в 2016 году). В результате чего мобилизовано 120,2 млн грн ЕСВ (что на 39,3 млн грн меньше, чем в 2016 году)», – добавили в ПФУ.

Ранее сообщалось, что расходы на выплату пенсий пенсионерам из числа ВПЛ за 2017 год составили 11,1 млрд грн, что на 0,4 млрд грн меньше по сравнению с 2016 годом.