Как ребенку-сироте, выехавшему с неподконтрольного Донбасса, стать на квартирный учет. Новости

Дети-сироты, выехавшие с временно неподконтрольной украинской власти территории Донбасса, сталкиваются со сложностями при поставновке на квартирый учет. Об этой ситуации и о том, как стать на квартирый учет, сегодня, 26 февраля, рассказали юристы Норвежского совета по делам беженцев.

Так, дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, являются одной из самых социально уязвимых групп населения в Украине. К данной категории относятся также лица из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в возрасте от 18 до 23 лет, утратившие один из вышеперечисленных статусов в связи с достижением совершеннолетия (далее – дети-сироты). Украинским законодательством предусмотрены гарантии обеспечения детей-сирот жильем. В частности, законодательство устанавливает, что дети-сироты имеют право на зачисление на квартирный учет и социальный квартирный учет по месту их проживания или происхождения и последующего получения благоустроенного жилья в льготном порядке (вне очереди). Также предусмотрено их обеспечение социальным жильем до момента предоставления благоустроенного жилого помещения для постоянного проживания.

Юристы отмечают, что на практике, однако, данные положения далеки от реализации, когда речь идет о детях-сиротах, выехавших c временно неподконтрольной украинской власти территории. «Камнем преткновения становится норма о необходимости постановки на квартирный и социальный квартирный учеты по месту проживания или происхождения. Поскольку речь идет о детях, переместившихся из своего родного города, очевидно, что стать на учет по месту происхождения они не могут. И даже если они успели стать на учет до начала конфликта в одном из населенных пунктов, расположенных на неподконтрольной территории, то после перемещения им необходимо пройти ту же процедуру, но теперь уже по месту их временного пребывания. К сожалению, и это положение не всегда реализуется», – объясняют юристы.

Если ребенок-сирота зарегистрирован по месту проживания («прописан») на неподконтрольной территории и имеет справку внутренне перемещенного лица (ВПЛ), стать на квартирный учет он не может, поскольку место проживания, указанное в справке, считается временным. Если же ребенок-сирота зарегистрирован в общежитии учебного заведения, в котором он обучается, то данная регистрация также считается временной и не рассматривается работниками органов местного самоуправления как достаточное основание для постановки на учет.

Ввиду распространенности такой проблемы, на сегодня уже сложилась определенная практика, когда суды обязывают органы местного самоуправления поставить ребенка-сироту, выехавшего c неподконтрольной правительству Украины территории, на учет по месту фактического проживания.

Некоторые органы местного самоуправления, зная такую позицию судов, ставят всех детей-сирот, получивших справку ВПЛ, на квартирный учет для получения жилья в льготном порядке. Однако на практике, на данном этапе возможна новая проблема, связанная с тем, что не каждый ребенок-сирота может получить справку ВПЛ. В частности, бывают ситуации, когда ребенок получил паспорт уже по месту временного проживания, соответственно, не имеет в паспорте «прописки» на неподконтрольной территории, лишен возможности получить справку ВПЛ и, таким образом, стать на квартирный учет.

В таком случае, отмечают юристы, единственным способом постановки на квартирный учет для получения жилья в льготном порядке является обращение в суд с целью обжалования отказа органов местного самоуправления. «Существующей на данный момент судебной практики недостаточно, чтобы однозначно утверждать о существовании каких-либо тенденций в окончательном решении этой проблемы. Однако, учитывая, что обращение в суд является последним и единственным шансом детей-сирот на решение их проблемы, пренебрегать этим способом не стоит», – говорят юристы.

Также необходимо отметить, что на данный момент в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект №5045, который предусматривает внесение изменений в ряд нормативно-правовых актов с целью внедрения льготного порядка постановки на квартирный учет и для сирот-ВПЛ. Законопроект только готовится к обсуждению во втором чтении. Кроме этого, его принятие не поможет решить проблему в ситуациях, когда сироте сложно доказать факт своего перемещения.

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