На Луганщине рассмотрят жалобу защиты россиянина Агеева до 20 марта. Новости

Сторона защиты приговоренного к 10 годам лишения свободы российского гражданина Виктора Агеева ожидает назначения Апелляционным судом Луганской области даты рассмотрения жалобы на приговор. Об этом сообщил адвокат Виктор Чевгуз, пишет « УНН » .

« Жалобу мы подали через суд первой инстанции - в минувшую субботу истек 30-дневный срок ее представления. Сейчас есть 7 дней, чтобы прокурор ознакомился с жалобой и внес свои возражения, если таковые будут. Потом есть еще 10 дней на отправку документов в Апелляционный суд Луганской области. То есть где-то до 20 марта ожидаем назначения нашей жалобы к рассмотрению » , – сказал Чевгуз.

Гражданин России Виктор Агеев, приговоренный к 10 годам лишения свободы Новоайдарским районным судом Луганской области, являлся военнослужащим армии РФ с мая 2015 года, а в мае 2016 года был уволен.

Напомним, 25 июня 2017 в районе села Желобок (Славяносербский р-н, Луганская обл.) 93-й отдельной механизированной бригадой ВСУ была уничтожена диверсионно-разведывательная группа 4-й механизированной бригады «2-го армейского корпуса ЛНР». Четверо членов ДРГ были задержаны, двое – убиты в боестолкновении. Среди пленных находился также представитель РФ из Алтайского края Виктор Агеев.

При этом Министерство обороны России отрицало, что в Луганской области был взят в плен российский военнослужащий Виктор Агеев. В российском ведомстве утверждали, что он был уволен в запас в мае 2017 года, а на контрактную службу не поступал.

В ответ на это глава Союза Комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова заявила, что до вооруженного конфликта на Донбассе российская сторона никогда не отказывалась от своих военнослужащих.

Мать Виктора Агеева обратилась к российским политикам и попросила помощи в освобождении ее сына. «Прошу оказать содействие в освобождении моего сына, Агеева Виктора Александровича, 1995 г.р., который уехал 18 марта, с его слов, по контракту служить в г. Батайск, в одну из частей Ростовской области. Оттуда он несколько раз звонил. Последний раз звонил 30 мая. При этом он ничего не говорил, что собирается расторгать контракт. Он был доволен новой службой, прислал приказ о присвоении очередного воинского звания ефрейтор. Приказ №866 от 4.05.2017», – написала в своем обращении Агеева.

Позже мать Агеева просила президента Украины Петра Порошенко помиловать ее сына.

«ЛНР» включила Виктора Агеева в список на обмен пленными.

Однако досудебному следствию не удалось установить, что задержанный в Украине Виктор Агеев является действующим контрактником Вооруженных Сил Российской Федерации.

25 января Новоайдарским районным судом Луганской области Агеев приговорен к 10 годам лишения свободы.

По мнению защиты, предложенная прокурором квалификация содеянного Агеевым по ст. 258-3 ч. 1 УК Украины (участие в террористической организации) является ошибочной. Адвокат Виктор Чевгуз сообщил, что апелляцию будет подавать в Луганский апелляционный суд, который сейчас расположен в Северодонецке.

Также, Виктор Агеев есть в списке из 14 россиян, которых Украина готова передать в РФ для освобождения украинских политзаключенных.

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