Именем Яценко: В «ДНР» утверждают, что Vodafone отключили по приказу «министра связи». Новости

Отключение украинского оператора сотовой связи Vodafone (МТС) в «ДНР» имеет две основные составляющие – финансовую и политическую. Вторая, в частности, связана с предстоящими этой осенью выборами «главы ДНР». Об этом на своей странице в соцсети пишет бывший директор компании Matrix (интернет-провайдер в Донецке), ныне местный «республиканский» блоггер Роман Лесниченко.

Он констатирует – «МТС отключен у нас по приказу ["министра связи ДНР" Виктора] Яценко», и это, по словам Лесниченко, уже в «республике» не является тайной.

Лесниченко поясняет, что когда восстановили связь Vodafone в «ЛНР», ее включили и в «ДНР». «И сотрудники МТС были на рабочих местах и ждали включения. Но тут появились вооруженные люди и именем Яценко приказали отключить систему, закрыли двери и забрали ключи. Это все произошло на узле связи МТС на Макаронке (район Донецка, – прим.), чуть позже то же самое было сделано на втором узле связи, недалеко от Телецентра на ул. Куйбышева», – пишет дончанин.

Он также подчеркивает, что «сотрудники МТС все на месте, работали все эти 4 года, и готовы продолжать работать». «И все эти россказни, что МТС тут все бросила и ничего не поддерживает – это очередная ложь. Я лично видел горы железа, побитого осколками, которые со скрипом, но хоть как-то чинят. Иногда, собирая из нескольких железяк, одну. Ну, и народ наш добавляет работы. По одной Макеевке за короткое время было разграблено 10 базовых станций», – продолжил Лесниченко.

Автор поста откровенно называет «республиканских управленцев», причастных к отключению МТС, «фашистами», людьми «страшно далекими от народа», которые понятия не имеют, как реально живут люди в «ДНР». «Вы сидите в теплых донецких офисах, окруженные десятком различных способов подключиться к интернету. Сидите на бюджете, либо присосались к бюджетным конторам. И учите всех, что кто хотел – тот наладил себе связь, есть же вайберы, вотсаппы и прочее… Вы понятия не имеете, как реально живут люди. Поедьте в Кировское, Ждановку… Да в любое село дальше за Харцызск. Там в подавляющем количестве нет у людей смартфонов, планшетов и прочих интернетов. Оно им не нужно! Да и денег нет. Они друг друга скоро жрать начнут», – пишет блоггер.

Кроме того он акцентирует, что связь МТС нужна пенсионерам, проживающим в «ДНР», но получающим украинскую пенсию. «Для этого нужны СМС. Сотрудники опять же Пенсионного фонда [Украины] могут проверять нахождение стариков и требовать их прихода. Опять же, СМС, которое теперь не получить. Еще раз повторюсь: это деньги наших стариков, на которые они имеют полное право. Любой дебил, говорящий, что это не так – выродок. Вначале нужно было наладить нормальную связь, а потом вырубать МТС. Но кому-то не терпится», – пишет дончанин.

Лесниченко усматривает в отключении украинского мобильного оператора две основные причины. Первая – финансовая. Вторая – политическая, т.к. «министр связи ДНР» Виктор Яценко – ставленник другой «политпартии», которая будет противостоять Александру Захарченко на выборах «главы ДНР».

«Скоро выборы. Витя [Яценко] отключил МТС, вылез в эфир, как непримиримый боец за счастье жителей ДНР, наврал с три короба, что во всем виновата Украина, и затих. Но информация вытекла, и теперь уже даже бабки в транспорте кроют Витю… И теперь, следите за руками, в телевизор опять выводят главу (Захарченко, - прим.) и он повторяет всю Витину ложь. Очень удачно. Теперь весь негатив от события канализировали на главу. А скоро выборы. А Витя прошел на пост по квоте совершенно другой политической силы», – поясняет свою точку зрения Лесниченко.

«Вам не нужен МТС? Выкиньте карточку и забудьте! Но вы не имеете никакого права решать за стариков, не дав им альтернативы… Знаете, кто победит на выборах в ДНР? Тот, кто посадит Витю на подвал и восстановит МТС», – резюмирует дончанин.

Напомним, с 11 января в «ДНР» недоступна связь оператора «Vodafone Украина» (в «ЛНР» связь восстановили 19 января). В этой связи жители массово начали переходить на услуги «республиканского» мобильного оператора «Феникс». Однако местный оператор не справляется с потоком абонентов. Поэтому в «ДНР» под «Феникс» начали перенастраивать «национализированные» базовые станции украинского оператора Life, которых насчитывается более 300 на неподконтрольной части Донетчины.

С 13 января в «ДНР» появилась возможность с «Феникса» звонить на номера Vodafone (МТС). После усиления станций Vodafone в подконтрольных Марьинке, Авдеевке и др. населенных пунктах сигнал начал поступать на окраины Донецка. 20 января в «ДНР» сообщили о возможности звонить в Украину со стационарных телефонов. Кроме того, найдены варианты звонить и с подконтрольной территории Украины в «ДНР».

«Министр связи ДНР» Виктор Яценко обратился к компании Vodafone с просьбой прислать в «ДНР» персонал для запуска сети. Vodafone в свою очередь утверждает, что связь снова заработает, если в «ДНР» подключат их оборудование к электроснабжению.

При этом в «ДНР» до сих пор принимается сигнал иного украинского мобильного оператора – «Интертелеком», работающего в формате CDMA.

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