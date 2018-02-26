В Славянском районе устроили облаву на лисиц. Новости

В минувшие выходные в Славянском районе Донецкой области охотники провели отстрел хищных зверей для предотвращения распространения бешенства, сообщает UA:Донбасс.

В этом году зафиксированы случаи, когда хищники нападали на домашних животных. К тому же лисы – основные разносчиками такой смертельно опасной болезни, как бешенство.

В эти выходные охотники Славянского общества «Тор» устроили облаву на рыжих. Помогали им собаки – лайки и гончие. По мнению охотников, без помощи собак они не обошлись бы.

Группа обстрела состояла из 20 человек. Все они были в ярких жилетах для личной безопасности, а собаки в ошейниках с GPS навигаторами.

Как рассказал директор Славянского общества «Тор» Игрь Савон, без хорошей собаки охота лис сложна. «Выгнать из камышей, плавней, лозняка практически невозможно», – пояснил он.

На 50 тыс. га охотничьих угодий могут проживать до 500 лис. Из-за запрета на охоту в зоне АТО с 2014 года их популяция увеличилась в 6 раз. На столько же увеличилась популяция волков, енотовидных и диких собак.

Отстрел диких животных будет продолжаться до 1 апреля.

В этом году охотники Славянского района обстреляли 30 волков и более 500 лисиц.

Напомним, в Донецкой области получено разрешение областных властей на регулирование численности вредных и хищных животных. Отстрел разрешили проводить с 3 февраля.

Ранее сообщалось, что под Мариуполем (Донецкая обл.) значительно увеличилась популяция диких животных – волков и лис. Из-за запрета отстрела в связи с проведением АТО.

В поселке Сартана, что рядом с Мариуполем, волки и лисы атаковали хозяйство местных жителей, воруя домашних животных. Селяне жалуются, что число хищников растет, и они подбираются к домам все ближе.

Читайте также: