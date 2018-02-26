Какие проекты для переселенцев есть на Херсонщине. Новости

Во время переселения из Донбасса на Херсонщину люди сталкиваются с проблемами в поисках жилья, оформлении документов и трудоустройстве. Об этом рассказал представитель сектора Министерства по вопросам оккупированных территорий и ВПЛ Украины в Херсонской области Денис Чистяков, сообщает «Громадське радіо».

«На сегодняшний день одной из основных проблем является жилищный вопрос. Указанный вопрос является актуальным для Украины, поскольку она не была готова к такому большому потоку беженцев... Следующей проблемой является вопрос трудоустройства. Проблема эта связана с тем, что Херсон является аграрным регионом, а беженцы с востока Украины занимали должности на предприятиях производственных. Вследствие этого они в первые годы не нашли своего применения в Херсонской области и были вынуждены уехать в другие регионы», – отметил Денис Чистяков.

«Сегодня в Херсонской области действуют следующие программы: программа Центра государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству "Доступное жилье", есть программа строительства на селе, кроме того, Министерством по вопросам временно оккупированных территорий в конце прошлого года была получена субвенция, которая в дальнейшем направлена ​​на Донецкую и Луганскую области с целью улучшения жилищных условий ВПЛ из указанных регионов. Это связано с тем, что в указанных регионах проживает наибольшее количество ВПЛ. Если брать общее количество около 1 млн. 600 тыс. по Украине, то в Донецкой и Луганской проживает около 800 тыс. человек. Министерством по вопросам временно оккупированных территорий проводятся переговоры с немецким банком KFW, который предусматривает финансирование определенных государственных жилищных программ, для обеспечения жилищных вопросов ВПЛ. На территории Херсонской области реализуются программы таких международных организаций, как МОМ, это международная организация миграции, и USAID, направленные на развитие предпринимательской деятельности, именно среди указанной категории населения», – сказал Денис Чистяков.

По состоянию на февраль этого года на Херсонщине зарегистрировано 13 822 переселенца.