В Донецкой области разыскивают водителя, сбившего двух людей. Новости

В поселке Сергеевка (Славянский район, Донецкая обл.) на улице Заречная автомобиль сбил двух людей и скрылся с места ДТП. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Донецкой области.



«24 декабря около 19:00 в полицию поступил вызов от фельдшера скорой помощи. Медики сообщили, что ими обслужены мужчина и женщина, у которых они диагностировали многочисленные телесные повреждения, которые они получили в результате дорожного происшествия» – говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают личность водителя и марку автомобиля.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией ст. 286 ч. 1 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами).

Полиция обращается ко всем, кто имеет какую-либо информацию о данном событии - сообщить по телефону «102».