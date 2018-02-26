В Донецкой области разыскивают водителя, сбившего двух людей. Новости

В Донецкой области разыскивают водителя, сбившего двух людей

26.02.18 21:41dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

В поселке Сергеевка (Славянский район, Донецкая обл.) на  улице Заречная автомобиль сбил двух людей и скрылся с места ДТП. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Донецкой области.
 
«24 декабря около 19:00 в полицию поступил вызов от фельдшера скорой помощи. Медики сообщили, что ими обслужены мужчина и женщина, у которых они диагностировали многочисленные телесные повреждения, которые они получили в результате дорожного происшествия» – говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают личность водителя и марку автомобиля.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией ст. 286 ч. 1 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами).

Полиция обращается ко всем, кто имеет какую-либо информацию о данном событии - сообщить по телефону «102».

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