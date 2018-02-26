Признание смерти и рождения граждан на неподконтрольном Донбассе и Закон о реинтеграции. Новости

В связи с вступлением в силу Закона Украины «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» (называемый также законом о реинтеграции или деоккупации Донбасса) к юристам начали массово поступать вопросы о юридической силе актов выданных на временно неподконтрольных украинской власти территориях (по новому закону уже «временно оккупированных»). Об этом сегодня, 26 февраля, сообщают в Общественной организации «Донбасс-SOS».

«Ведь ходят слухи, что свидетельства о рождении/смерти автоматически признаются на подконтрольной территории», – отмечают общественники.

Согласно положений нового Закона, любой акт, который был издан на временно оккупированной территории, является недействительным и не создает никаких правовых последствий. Кроме документов, подтверждающих факт рождения или смерти. Эти документы прилагаются к заявлению о государственной регистрации рождения/смерти, что подаются в органы государственной регистрации актов гражданского состояния (РАГС).

То есть Законом предусмотрена административная процедура – получения свидетельства государственного образца через РАГС на подконтрольной территории, НО сама процедура еще не прописана. «У Кабмина есть месяц для разработки этого порядка и внесения всех изменений в подзаконные акты. Пока он этого не сделает – изменения не работают», – отмечают юристы.

До этого момента, регистрация рождения и смерти продолжает осуществляется в следующих порядках

Установления факта рождения:

о братиться в РАГС на территории подконтрольной правительству Украины по месту дальнейшего обращения в суд. Обязательно (!) получить письменный отказ. Отказ предоставляется бесплатно; обратиться в любой суд на подконтрольной территории с заявлением об установлении факта рождения; обратиться в РАГС согласно с территориальной подсудностью суда для получения свидетельства о рождении. Свидетельство предоставляется бесплатно.

Документы, которые подаются в суд :

заявление об установлении факта рождения;

копии документов, которые не соответствуют государственному образцу (свидетельство о рождении, медицинская справка);

копия паспорта заявителя;

при необходимости (если обращаются не родители) копии документов, которые подтверждают семейные связи (свидетельство о рождении, браке и т.д.);

отказ РАГСа в регистрации факта рождения.

Документы в суд подаются в 2-х экземплярах. На судебное заседание с собой нужно иметь оригиналы документов.

Заявителями могут быть : родители, родственники, их представители или законные представители ребенка.

Срок рассмотрения : неотложно. Но на практике, срок рассмотрения зависит от загруженности суда.

Вступление в законную силу : подлежит безотлагательному выполнению.

Установления факта смерти:

обратиться в РАГС на территории подконтрольной правительству по месту дальнейшего обращения в суд. Обязательно (!) получить письменный отказ. Отказ предоставляется бесплатно; обратиться в суд на подконтрольной территории (согласно месту регистрации проживания, согласно фактическому адресу проживания, указанному в справке ВПЛ, в выведенный суд) с заявлением об установлении факта смерти; обратиться в РАГС согласно с территориальной подсудностью суда для получения свидетельства о смерти. Свидетельство предоставляется бесплатно.

Документы, которые подаются в суд :

заявление об установлении факта смерти;

копии документов, которые не соответствуют государственному образцу (свидетельство о смерти, медицинская справка);

копия паспорта заявителя;

копии документов, которые подтверждают семейные связи (свидетельство о рождении, браке и т.д.);

отказ РАГСа в регистрации факта смерти.

Документы в суд подаются в 2-ух экземплярах. На судебное заседание с собой нужно иметь оригиналы документов.

Заявителями могут быть : родственники умершего.

Стоимость обращения в суд : 0,2 размера прожиточного минимума, установленного на 1 января 2018 года. В 2018 году – 352,40 грн.

Срок рассмотрения : неотложно. Но на практике, срок рассмотрения зависит от загруженности суда.

Вступление в законную силу : подлежит безотлагательному выполнению.

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