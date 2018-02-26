Признание смерти и рождения граждан на неподконтрольном Донбассе и Закон о реинтеграции. Новости

В связи с вступлением в силу Закона Украины «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» (называемый также законом о реинтеграции или деоккупации Донбасса) к юристам начали массово поступать вопросы о юридической силе актов выданных на временно неподконтрольных украинской власти территориях (по новому закону уже «временно оккупированных»). Об этом сегодня, 26 февраля, сообщают в Общественной организации «Донбасс-SOS».
«Ведь ходят слухи, что свидетельства о рождении/смерти автоматически признаются на подконтрольной территории», – отмечают общественники.
Согласно положений нового Закона, любой акт, который был издан на временно оккупированной территории, является недействительным и не создает никаких правовых последствий. Кроме документов, подтверждающих факт рождения или смерти. Эти документы прилагаются к заявлению о государственной регистрации рождения/смерти, что подаются в органы государственной регистрации актов гражданского состояния (РАГС).
То есть Законом предусмотрена административная процедура – получения свидетельства государственного образца через РАГС на подконтрольной территории, НО сама процедура еще не прописана. «У Кабмина есть месяц для разработки этого порядка и внесения всех изменений в подзаконные акты. Пока он этого не сделает – изменения не работают», – отмечают юристы.
До этого момента, регистрация рождения и смерти продолжает осуществляется в следующих порядках
Установления факта рождения:
- обратиться в РАГС на территории подконтрольной правительству Украины по месту дальнейшего обращения в суд. Обязательно (!) получить письменный отказ. Отказ предоставляется бесплатно;
- обратиться в любой суд на подконтрольной территории с заявлением об установлении факта рождения;
- обратиться в РАГС согласно с территориальной подсудностью суда для получения свидетельства о рождении. Свидетельство предоставляется бесплатно.
Документы, которые подаются в суд:
- заявление об установлении факта рождения;
- копии документов, которые не соответствуют государственному образцу (свидетельство о рождении, медицинская справка);
- копия паспорта заявителя;
- при необходимости (если обращаются не родители) копии документов, которые подтверждают семейные связи (свидетельство о рождении, браке и т.д.);
- отказ РАГСа в регистрации факта рождения.
Документы в суд подаются в 2-х экземплярах. На судебное заседание с собой нужно иметь оригиналы документов.
Заявителями могут быть: родители, родственники, их представители или законные представители ребенка.
Срок рассмотрения: неотложно. Но на практике, срок рассмотрения зависит от загруженности суда.
Вступление в законную силу: подлежит безотлагательному выполнению.
Установления факта смерти:
- обратиться в РАГС на территории подконтрольной правительству по месту дальнейшего обращения в суд. Обязательно (!) получить письменный отказ. Отказ предоставляется бесплатно;
- обратиться в суд на подконтрольной территории (согласно месту регистрации проживания, согласно фактическому адресу проживания, указанному в справке ВПЛ, в выведенный суд) с заявлением об установлении факта смерти;
- обратиться в РАГС согласно с территориальной подсудностью суда для получения свидетельства о смерти. Свидетельство предоставляется бесплатно.
Документы, которые подаются в суд:
- заявление об установлении факта смерти;
- копии документов, которые не соответствуют государственному образцу (свидетельство о смерти, медицинская справка);
- копия паспорта заявителя;
- копии документов, которые подтверждают семейные связи (свидетельство о рождении, браке и т.д.);
- отказ РАГСа в регистрации факта смерти.
Документы в суд подаются в 2-ух экземплярах. На судебное заседание с собой нужно иметь оригиналы документов.
Заявителями могут быть: родственники умершего.
Стоимость обращения в суд: 0,2 размера прожиточного минимума, установленного на 1 января 2018 года. В 2018 году – 352,40 грн.
Срок рассмотрения: неотложно. Но на практике, срок рассмотрения зависит от загруженности суда.
Вступление в законную силу: подлежит безотлагательному выполнению.
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