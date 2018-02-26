В «ДНР» уверяют, что не грабили имущество Vodafone. Новости

Представители «министерства связи ДНР» не заходили на объекты украинского оператора Vodafone (МТС), которые расположены на неподконтрольной территории Донецкой области Об этом сегодня, 26 февраля, сообщил «министр» Виктор Яценко.

«Со своей стороны официально заявляем, что ни один сотрудник Министерства связи ДНР на объекты, используемые украинским мобильным оператором Vodafone на территории ДНР, не заходил», – сказал он.

Яценко отметил, после возобновления работы украинского оператора Vodafone на территории контролируемой «ЛНР», сотрудники «минсвязи ДНР» обратились к украинской компании с просьбой прислать технических специалистов для наладки сигнала, но получили отказ.

С 11 января в «ДНР» недоступна связь оператора «Vodafone Украина» (в «ЛНР» связь полностью восстановили 19 января). В этой связи жители массово начали переходить на услуги «республиканского» мобильного оператора «Феникс». Однако местный оператор не справляется с потоком абонентов. В этой связи в «ДНР» под «Феникс» начали перенастраивать «национализированные» базовые станции украинского оператора Life, которых насчитывается более 300 на неподконтрольной части Донетчины.

С 13 января в «ДНР» появилась возможность с «Феникса» звонить на номера Vodafone (МТС). После усиления станций Vodafone в подконтрольных Марьинке, Авдеевке и др. населенных пунктах сигнал начал поступать на окраины Донецка. 20 января в «ДНР» сообщили о возможности звонить в Украину со стационарных телефонов. Кроме того, найдены варианты звонить и с подконтрольной территории Украины в «ДНР».

«Министр связи ДНР» Виктор Яценко обратился к компании Vodafone с просьбой прислать в «ДНР» персонал для запуска сети. Vodafone в свою очередь утверждает, что связь снова заработает, если в «ДНР» подключат их оборудование к электроснабжению.

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