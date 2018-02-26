В Краматорске в школе девочка получила тяжелую травму. Новости

В помещении 18-й школы (поселок Веселый) Краматорска (Донецкая обл.) получила тяжелую черепно-мозговую травму шестилетняя девочка. Несчастный случай произошел 22 февраля.

По информации, полученной в городском Управлении образования, в этот день в школе проводились подготовительные занятия для будущих первоклассников. Всего в школу пришли около 20 детей с родителями.

По завершению занятий, около 17 часов, спускаясь по лестнице вниз, одна из девочек решила перепрыгнуть через ступеньку, однако оступилась, и сильно ударилась головой о кафельный пол. ЧП произошло на глазах у родителей и в присутствии двух учителей. В результате падения, ребенок получил черепно-мозговую травму, и сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.

На данный момент, родственники пострадавшей девочки в полицию не обращались. Семье пострадавшей оказывается материальная помощь.

Источник: «Общежитие»