Госстат: Луганщина – лидер по строительству жилья в Украине. Новости

Строительство жилья в Украине в 2017 году по сравнению с 2016 годом возросло на 9%. Лидером в региональном разрезе в прошлом году стала Луганская область, где строительство жилья выросло втрое. Об этом сегодня, 26 февраля, по данным Государственной службы статистики Украины, сообщает Правительственный портал.
Так, объем принятого в эксплуатацию жилья в городах в прошлом году составил в абсолютных цифрах 7,3 млн кв. м, в сельской местности – почти 3 млн кв. м. При этом средний размер построенной квартиры – 78,6 кв. м.
Объем принятых в эксплуатацию дачных и садовых домов – 453,2 тыс. кв. м. Причем это на 30,9% больше показателей 2016 года.
В десятку лучших также вошли Полтавщина (рост 71,8%), Ивано-Франковская область (29,9%), Киев (29,9%), Закарпатье (24,9%), Одесская область (25,1%), Тернопольская область (25%), Днепропетровская область (24,4%), Ровненская область (21,5%), Львовская область (11,6%).
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