Прицениваясь к 8 Марта: Жители Донецка рассказали о стоимости цветов (Фото). Новости

В Донецке средняя стоимость «приличной» розы на данный момент составляет 100-150 руб./шт. (48-72 грн поместному курсу), но к 8 марта цена может подняться до 250 руб./шт. (120 грн). Об этом сообщают жители в социальных сетях, «прицениваясь» к стоимости цветов в преддверии Международного женского дня.

«Почем сейчас цветы? В частности, розы. Надо готовится к 8 Марта, бюджет привести в порядок. А то 5 Женщин надо поздравить. Вот и думаю: то ли пяти по 1 цветочку, то ли по 3?», – спрашивает дончанин Игорь.

Земляки сообщают, что сейчас стоимость приличной розы с хорошим бутоном 100-120-150 руб. в зависимости од длины стебля. Но менее привлекательные можно найти и дешевле:

Андрей К.: «От 80-110 руб.»;

Андрей Д.: «100 руб. – штука, 1000 руб. (479 грн) – отличный букет»;

Сергей: «От 100 рублей 25 февраля куме на днюху покупал»;

Бачурина К.: «150 рублей будет стоить хорошая высокая роза с крупным бутоном»;

Винсент: «200 руб. (96 грн) за розу. К 8 марту будет по 250 руб.»;

Виктор: «Я покупал последний раз – был диапазон 70-150 руб. за штуку, цена зависит от длины ствола».

При этом горожане отмечают, что дешевле покупать цветы на специальных базах, где торгуют мелким оптом, что вполне может подойти для составления букета:

Наталья: «У нас на базе сейчас 15 роз – 1300 руб. (622 грн), тюльпаны – по 50 руб./ шт. (24 грн), карликовый букет – 800 руб. (383 грн)»;

Татьяна: «На Текстильщике, за мостом на ДСК опт есть. Были по 50 руб. роза от 10 шт. И другие цветы есть».

Андрей: «Покупаю через страницу в интернете Цветторга, розы бывают от 60 руб. Я общался на других точках цветов, так они у Цветторга и берут тюльпанчики».

«Приходите на выставку фиалок в Художественный музей с 27 февраля по 7 марта. Лучше подарить цветущее растение, чем срезанный цветок на пару дней», – советует Наталья.

Интернет-магазин цветов в Донецке предлагает растения, а также букеты и композиции из них по следующим ценам:

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