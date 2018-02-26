Жителей Донбасса предупредили о перебоях с транспортом и светом. Новости

Из-за резкого ухудшения погодных условий в Украине может остановиться движение транспорта и прекратиться электроснабжения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Там отметили, что в ближайшие дни в Украину придут активные циклоны, которые значительно усложнят погодные условия. Ожидаются сильные снегопады. На акватории Азовского моря и в портах ожидаются порывы ветра 25-28 м/с, высота волн 13-20 дм, быстрое обледенение судов; в западной половине акватории Черного моря – высота волн 30-40 дм, медленное обледенение судов.

«Такие погодные условия могут привести к нарушению и прекращению движения транспорта на отдельных участках дорог, работы электрических сетей, коммунального хозяйства, строительной и морской отрасли в большинстве областей страны (кроме западных)», – говорится в предупреждении.

Также об ухудшении погодных условий сообщает Главное управление по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

«По данным Укргидрометцентра, в результате влияния активных циклонов в Украине ожидаются сложные погодные условия. 27 февраля ночью порывы ветра в Приазовье местами 25 м/с. На территории области ожидаются сильные снегопады, сильные метели, снежные заносы; на дорогах страны гололедица; минимальная температура ночью 15-22 ° мороза», – говорится в сообщении.

Напомним, на Донбасс надвигаются 2 циклона. В регионе объявлено штормовое предупреждение.