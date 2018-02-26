На Луганщине создано 50 пунктов обогрева. Новости

В настоящее время на Луганщине действуют почти 50 пунктов обогрева. Об этом сегодня, 26 февраля, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации по итогам внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, прошедшей в режиме видеоконференции.

На совещании, в частности, обсуждалось, что особое внимание следует уделить работе систем энергообеспечения, дорожно-транспортной инфраструктуры и деятельности пунктов обогрева – как стационарных, так и передвижных.

«Первоочередная задача органов власти всех уровней при климатических похолоданиях – работа систем обеспечения жизнедеятельности населения и систем ЖКХ. В зоне особого внимания – максимально быстрое восстановление электроснабжения в обесточенных населенных пунктах. Мы не можем допускать, чтобы люди оставались без тепла и света», – отметил министр.

«В связи с осложнением погодных условий нам важно обеспечить безопасность людей и четко скоординировать действия соответствующих служб в случае возникновения аварийных ситуаций на объектах критической инфраструктуры», – сказал заместитель председателя Луганской облгосадминистрации Юрий Клименко.